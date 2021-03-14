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Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» — «Рубин»: гости открыли счет

14:32
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«Рубин» открыл счет в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». На 30-й минуте отличился Денис Макаров.

Уфа — Рубин

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