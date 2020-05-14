«Убрав Семина, Кикнадзе подписал себе смертный приговор! Он уйдет вслед за Палычем»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов возмущен решением клуба не продлевать контракт с Юрием Семиным.

— Объяснение такого решение найти крайне сложно, — говорит Наумов. — Спортивный принцип полностью нарушен. Семин однозначно успешный тренер, идет на втором месте. А его убирают. И какая здесь логика? Мотив только один.

— Какой?

— Гендиректор клуба решил, что ему нужен послушный, ласковый тренер, который будет ему в рот заглядывать. Не спорить с ним. Вот и вся логика. Но Кикнадзе сильно ошибается. Если он думает, что без Семина ему станет легче и он будет пупом земли, то это не так.

— Почему?

— Кикнадзе уйдет вслед за Семиным! Я в этом даже не сомневаюсь. Почему? Что сейчас начнется? Придет никому не известный тренер — Николич. Понятно, что он результата не даст. Ему потребуется время. Возможно, по инерции команда доиграет этот чемпионат и останется на втором месте. Хотя может и провалиться...

— А что будет в следующем сезоне?

— Он окажется провальным. Николича уволят. Но тот успеет попросить у Кикнадзе усиление. Клуб приобретет новичков, потратит деньги. А результата не будет. В итоге Кикнадзе тоже предложат уйти. Начнется тренерская чехарда, смена составов. Хаос, одним словом. Мы же это уже проходили при Смородской. А на трибунах появятся баннеры: «Кикнадзе — ...» Руководителю РЖД это надоест, и он уберет нынешнего гендира. Так что уход Семина — это смертный приговор Кикнадзе. А он этого не понимает...

— По нашим данным, Семину предложили почетную должность в клубе, но он отказался.

— И правильно сделал. Я был уверен, что Семин на такое не согласиться. Ему не нужны никакие почетные должности. Он активный человек, хотел работать и заниматься активным делом. А ему просто плюнули в душу! Но у Семина есть своя гордость. Он мужик-кремень.

— Глава совдира «Локомотива» Анатолий Мещеряков объяснил смену тренера тем, что клубу нужно развиваться.

— Ну а что ему еще говорить? Как ему объяснить? Это же дело рук Кикнадзе. Он ведь не раскроет вам всех карт. Можно, конечно, лепить про новый этап развития... А разве Семин не вписывается в эту концепцию? Разве он не способен тренировать? Ну что за дурость! Вообще-то при Юрие Палыче начала раскрываться молодежь. Разве это не развитие? Мещеряков просто не может что что сказать прессе... (Виталий Айрапетов)

«Локомотив» не продлил контракт с Семиным. Тренером станет Николич