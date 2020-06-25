РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Кикнадзе должен уйти, он не способен руководить «Локомотивом». Огненная речь Юрия Семина

25 июня 2020, 11:02
Юрий Семин и Василий Кикнадзе. Фото "СЭ" Юрий Семин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин и Василий Кикнадзе. Фото "СЭ"
Теги:

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не хочет вступать в дискуссию с гендиректором клуба Василием Кикнадзе

 
Василий Кикнадзе.Игра в наперстки на площади трех вокзалов. Рабинер — об интервью Кикнадзе

Ранее Кикнадзе дал интервью «СЭ». Семин позднее прокомментировал его.

«Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своем интервью «Спорт-Экспрессу», но и на любые другие темы, — написал Семин в Instagram. — Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба?

Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.

 
Юрий Семин.«Спасибо Кикнадзе и Мещерякову. Они разбудили во мне зверя!» Первое интервью Юрия Семина после ухода из «Локо»

«Локомотив» — это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. «Локомотив» — это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!»

Напомним, что Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» по завершении срока действия контракта. Его заменил Марко Николич.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 6062
Все опросы
Кто займет второе место в РПЛ-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
45
Офсайд
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир