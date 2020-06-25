«Кикнадзе должен уйти, он не способен руководить «Локомотивом». Огненная речь Юрия Семина

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что не хочет вступать в дискуссию с гендиректором клуба Василием Кикнадзе.

Ранее Кикнадзе дал интервью «СЭ». Семин позднее прокомментировал его.

«Считаю ниже своего достоинства вступать в дискуссию с Кикнадзе. Не только о выходе из обороны в атаку, что он делает в своем интервью «Спорт-Экспрессу», но и на любые другие темы, — написал Семин в Instagram. — Что он сделал за 1,5 года работы во главе клуба?

Каких игроков взял, каких потерял, какие деньги принес? Дискутировать можно с тем, кто работает и что-то делает, а не только занимает высокую должность и приводит в клуб своих старых друзей.

«Локомотив» — это ни я, но и тем более ни Кикнадзе. «Локомотив» — это болельщики. А болельщики свое слово сказали. Они не хотят видеть Кикнадзе в «Локомотиве». Он должен уйти, потому что не способен руководить таким клубом!»

Напомним, что Семин покинул пост главного тренера «Локомотива» по завершении срока действия контракта. Его заменил Марко Николич.