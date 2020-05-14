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«Локомотив» не продлил контракт с Семиным. Тренером станет Николич

16:37
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Руководство «Локомотива» заявило, что не будет продлять контракт с главным тренером Юрием Семиным.

— Сегодня состоялось собрание Совета директоров ФК «Локомотив», на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич, — говорится в заявлении на официальном сайте клуба. — Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.

Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК «Локомотив». С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков «Локомотива».

Желаем Юрию Палычу сил, здоровья и благополучия!

Дополнительная информация:

https://www.fclm.ru/ru/publications/news/22141

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