Кикнадзе объяснил, почему Арсен Венгер не возглавил «Локомотив»
12 июля 2020, 20:55
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками рассказал, что клуб мог возглавить французкий специалист Арсен Венгер. Французский специалист в 2018 году покинул «Арсенал», который возглавлял с сезона-1996/97.
— Разговоры с Венгером были, — признался Кикнадзе. — Не могу назвать это переговорами. Мог быть вариант с его приходом в «Локомотив», но он требовал решения многих вопросов. В нынешней ситуации мы не могли это сделать. (Севастиан Терлецкий)
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