РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кикнадзе объяснил, почему Арсен Венгер не возглавил «Локомотив»

12 июля 2020, 20:55
Арсен Венгер. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Арсен Венгер. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками рассказал, что клуб мог возглавить французкий специалист Арсен Венгер. Французский специалист в 2018 году покинул «Арсенал», который возглавлял с сезона-1996/97.

— Разговоры с Венгером были, — признался Кикнадзе. — Не могу назвать это переговорами. Мог быть вариант с его приходом в «Локомотив», но он требовал решения многих вопросов. В нынешней ситуации мы не могли это сделать. (Севастиан Терлецкий)

Результаты опроса

проголосовало: 15504
Все опросы
Кто станет вторым в чемпионате России-2019/20?
Локомотив
28.8%
Краснодар
46.2%
Ростов
4.1%
ЦСКА
20.9%
Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
21
Офсайд
Материалы сюжета: Семин и «Локомотив»: это все




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир