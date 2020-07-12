Кикнадзе объяснил, почему Арсен Венгер не возглавил «Локомотив»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе на встрече с болельщиками рассказал, что клуб мог возглавить французкий специалист Арсен Венгер. Французский специалист в 2018 году покинул «Арсенал», который возглавлял с сезона-1996/97.

— Разговоры с Венгером были, — признался Кикнадзе. — Не могу назвать это переговорами. Мог быть вариант с его приходом в «Локомотив», но он требовал решения многих вопросов. В нынешней ситуации мы не могли это сделать. (Севастиан Терлецкий)