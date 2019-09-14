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«У «Спартака» точно 11 игроков на поле?» «Урал» троллит красно-белых во время матча

17:56
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«Урал» в своем Twitter потроллил «Спартак» во время матча 9-го тура премьер-лиги.

— У «Спартака» точно 11 игроков на поле? — говорится в сообщении.

Отметим, что «Урал» забил два гола во второй половине встречи и вышел вперед.

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