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«У нас есть свой Брэдли Купер». Деспотович отправил Шейк свое видео в директ

14:34
Ирина Шейк и Брэдли Купер. Фото Getty Images
Ирина Шейк и Брэдли Купер. Фото Getty Images
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Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович пригласил известную модель Ирину Шейк в Казань. Форвард записал видеообращение к Шейк.

«Ирина, приезжай к нам в Казань! Во-первых, ты — татарка, во-вторых, у нас есть свой Брэдли Купер», — сказал Деспотович, показав в кадре новичка казанцев Андерса Дрейера, пошутив над его сходством с актером. Ролик опубликован в официальном Twitter «Рубина». В конце видео показано, что Деспотович отправил свое видеообращение Шейк в директ.

С 2010 по 2015 год Шейк состояла в отношениях с известным нападающим Криштиану Роналду. Позднее модель стала встречаться с актером Брэдли Купером, в марте 2017 года у пары родилась дочь. В июне 2019 года стало известно, что пара рассталась.

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Иван Торопцев все материалы автора

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