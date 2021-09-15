«У нас есть свой Брэдли Купер». Деспотович отправил Шейк свое видео в директ

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович пригласил известную модель Ирину Шейк в Казань. Форвард записал видеообращение к Шейк.

«Ирина, приезжай к нам в Казань! Во-первых, ты — татарка, во-вторых, у нас есть свой Брэдли Купер», — сказал Деспотович, показав в кадре новичка казанцев Андерса Дрейера, пошутив над его сходством с актером. Ролик опубликован в официальном Twitter «Рубина». В конце видео показано, что Деспотович отправил свое видеообращение Шейк в директ.

Брэдли Купер у нас уже есть, теперь ждём в Казани Ирину Шейк ?? pic.twitter.com/91gy8GFPVC — «Рубин» Казань (@fcrk) September 15, 2021

С 2010 по 2015 год Шейк состояла в отношениях с известным нападающим Криштиану Роналду. Позднее модель стала встречаться с актером Брэдли Купером, в марте 2017 года у пары родилась дочь. В июне 2019 года стало известно, что пара рассталась.