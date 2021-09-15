Тренер «Бенфики»: «Возможно, киевское «Динамо» лучше подготовлено тактически, чем «Спартак»

Главный тренер «Бенфики» Жорже Жезуш сравнил киевское «Динамо» с московским «Спартаком» после ничьей с киевлянами (0:0) в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Хоть мы сегодня и не забили, но показали очень качественную игру на уровне Лиги чемпионов. Единственным исключением стали последние две минуты игры, они стали критическими. Но это был лишь эпизод. А так, на протяжении всего матча мы выглядели хорошо, показали игру, которую и планировали. Да, все могло сложиться в пользу «Динамо», и это противоречило бы логике, но таков футбол — в нем возможно все.



Можно ли сравнить «Динамо» с московским «Спартаком»? (Смеется). Интересный вопрос. Обе команды довольно качественные, это сильные соперники. Возможно, «Динамо» лучше подготовлено тактически, в смысле коллективной игры. Но про оба матча можно сказать, что нам пришлось в них непросто», — приводит dynamo.kiev.ua слова Жезуса.

«Бенфика» Жезуса встречалась со «Спартаком» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов. Португальская команда победила с общим счетом 4:0 по итогам двух встреч (2:0, 2:0).