У футболиста «Рубина» Пояркова положительный тест на коронавирус

«Рубин» на своем официальном сайте сообщил, что защитник Николай Поярков сдал положительный тест на коронавирус.

«Все игроки «Рубина», включая вернувшихся из-за границы легионеров, по прилету в Казань сдали тест на коронавирус COVID-19, — говорится в сообщении клуба. — За исключением одного все тесты показали отрицательный результат.

Тест защитника Николая Пояркова, который игрок сдал 18 мая в Казани, показал положительный результат. Тест был отправлен на дополнительную проверку в лабораторию города Новосибирск, где 21 мая положительный результат подтвердился. Отметим, что с другими игроками и персоналом команды Николай Поярков не контактировал. Сейчас Николай Поярков находится на самоизоляции в казанской квартире.

Ранее положительный тест на COVID-19 в родном Владикавказе сдал игрок «Рубина» Константин Плиев, который продолжает оставаться дома в Северной Осетии. Оба футболиста чувствуют себя хорошо. Желаем Николаю и Константину здоровья и скорейшего возвращения на поле! 25 мая игроки (за исключением Константина Плиева и Николая Пояркова), тренерский штаб, персонал команды, сдали повторный тест. Все результаты оказались отрицательными».

20-летний защитник в текущем сезоне провел шесть матчей за «Рубин».

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России выявлено 8 338 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 40,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 161 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 11 079 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (2 140), Московской области (793), Санкт-Петербурге (387), Свердловской области (235) и Нижегородской области (231).

Всего на день 27 мая в России выявлено 370 680 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3968 летальных исходов, выздоровело 142 208 человек.