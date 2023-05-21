Трусова болеет за ЦСКА в дерби

Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что болеет за ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ со «Спартаком»

«Я уже в Москве и приехала смотреть матч. Болею за ЦСКА», — сказала Трусова в видео, которое опубликовала в своем Telegram-канале.

ЦСКА может гарантировать себе серебро в текущем сезоне, если сумеет обыграть «Спартак», а «Ростов» в 28-м туре уступит «Краснодару».