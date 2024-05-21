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Сегодня, 14:18

Шалимов: "Когда "Зенит" играет в два форварда, Кассьерра всегда в правильной позиции"

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Тренер Игорь Шалимов высказался о пента-трике нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в матче 29-го тура чемпионата России с «Ахматом» (5:1).

«Ахмат» только недавно выдохнул, обеспечив себе место в РПЛ после пяти побед подряд. И сейчас, когда пропускаешь на 4-й минуте, а к 10-й уже 0:2, упираться никто не будет, потому что задача решена. «Ахмат» не развалился, быстро отыграл один гол, но дальше «Зенит» дожал до крупного счета.

Отдельно скажу о Кассьерре, который забил пять мячей. Играет он лучше, когда команда выходит в два форварда. Когда в одного, он все время бежит к мячу, занимает не те зоны, уходит из створа ворот. А когда в два, Кассьерра остается в створе, в правильной позиции — отсюда и результативность», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал первым игроком в истории РПЛ, который оформил пента?трик в матче. За тур до конца сезона «Зенит» располагается на второй строчке в таблице, на два балла отставая от «Динамо».

Источник: РБ Спорт
Матео Кассьерра
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Краснодар

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