Шалимов: "Когда "Зенит" играет в два форварда, Кассьерра всегда в правильной позиции"

Тренер Игорь Шалимов высказался о пента-трике нападающего «Зенита» Матео Кассьерры в матче 29-го тура чемпионата России с «Ахматом» (5:1).

«Ахмат» только недавно выдохнул, обеспечив себе место в РПЛ после пяти побед подряд. И сейчас, когда пропускаешь на 4-й минуте, а к 10-й уже 0:2, упираться никто не будет, потому что задача решена. «Ахмат» не развалился, быстро отыграл один гол, но дальше «Зенит» дожал до крупного счета.

Отдельно скажу о Кассьерре, который забил пять мячей. Играет он лучше, когда команда выходит в два форварда. Когда в одного, он все время бежит к мячу, занимает не те зоны, уходит из створа ворот. А когда в два, Кассьерра остается в створе, в правильной позиции — отсюда и результативность», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра стал первым игроком в истории РПЛ, который оформил пента?трик в матче. За тур до конца сезона «Зенит» располагается на второй строчке в таблице, на два балла отставая от «Динамо».