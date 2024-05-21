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Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы постоянно ищем усиление на все позиции»

Алина Савинова
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о планах московского клуба на летнюю трансферную кампанию.

«Мы ищем усиление на все позиции постоянно. Все решения по трансферам будем принимать по окончании сезона, во вне соревновательный период. Об этом мы уже говорили», — цитирует Пивоварова Metaratings.ru.

После 29 туров «Динамо» с 56 очками лидирует в чемпионате России. В заключительном туре сезона бело-голубые сыграют против «Краснодара». Матч пройдет 25 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru.
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ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

 9
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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
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