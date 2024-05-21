Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы постоянно ищем усиление на все позиции»

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал о планах московского клуба на летнюю трансферную кампанию.

«Мы ищем усиление на все позиции постоянно. Все решения по трансферам будем принимать по окончании сезона, во вне соревновательный период. Об этом мы уже говорили», — цитирует Пивоварова Metaratings.ru.

После 29 туров «Динамо» с 56 очками лидирует в чемпионате России. В заключительном туре сезона бело-голубые сыграют против «Краснодара». Матч пройдет 25 мая и начнется в 16.30 по московскому времени.