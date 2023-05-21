Бабаев — о матче ЦСКА со «Спартаком»: «Один из самых важных матчей сезона»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об ожиданиях от матча 28-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Надеюсь, будет яркий интересный матч. Самый важный матч сезона? Один из», — сказал Бабаев.

Встреча команд состоится сегодня, 21 мая, на «Открытие Арене». Начало — в 16.30 мск.

«Спартак» занимает четвертое место в РПЛ с 50 очками в 27 матчах, ЦСКА — второе с 54 очка.

«Спартак» — ЦСКА: битва за серебро. Онлайн-трансляция матча