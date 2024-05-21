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Сегодня, 14:05

Березовский о том, как застал армяно-азербайджанский конфликт: «Научился отличать «Град» от миномета»

Алина Савинова
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Бывший вратарь «Зенита» и «Динамо» Роман Березовский рассказал, как его коснулся армяно-азербайджанский конфликт. Перед отъездом из Армении футболист жил в Капане, на границе с Азербайджаном.

«Слышал ли стрельбу? Да, и это ужасно. Я профессионально отличал «Град» от миномета. Если стреляют из «Града», могут попасть в гору. Если одиночный выстрел — то это миномет, а у него опасная траектория. Да и «Град» — тоже страшно: пока снаряды летят, чувство, что весь воздух содрогается. Однажды снаряд попал в дом рядом со мной, разнес несколько квартир. Но дом выстоял. Жизнь вокруг все ухудшалась: питания не было, все по талонам, по знакомствам. Знаешь директора магазина, достанешь ящик тушенки — семья будет рада. Когда мне было 14 лет, отношения с Азербайджаном совсем обострились, и мы уехали», — приводит Sport24 слова Березовского.

Березовский выступал за «Зенит», «Химки», «Динамо» и «Торпедо», а также сборную Армении, в которой был капитаном. На данный момент он является тренером вратарей армянской национальной команды.

Источник: Sport24
Роман Березовский
Футбол
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1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
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Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
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Балтика – Локомотив
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