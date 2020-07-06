Три игрока «Краснодара» после поражения от «Зенита» попали в сборную тура РПЛ
6 июля 2020, 14:46
Российская премьер-лига в официальном Twitter опубликовала сборную 26-го тура чемпионата страны. В нее вошли по три игрока «Зенита» и «Краснодара». Петербуржцы победили кубанскую команду со счетом 4:2 и обеспечили себе чемпионский титул.
Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Андрей Лунев («Зенит») — Сергей Петров («Краснодар»), Виталий Лысцов («Крылья Советов»), Алексей Грицаенко («Тамбов»), Брайн Идову («Локомотив») — Константин Кучаев (ЦСКА), Даниил Фомин («Уфа»), Даниил Уткин («Краснодар»), Вандерсон («Краснодар») — Артем Дзюба («Зенит»), Сердар Азмун («Зенит»).
Сборная 26-го тура #ТинькоффРПЛ по версии InStat ? pic.twitter.com/0i6AI00QyU— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) July 6, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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