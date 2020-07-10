Газзаев объяснил, почему «Зенит» заслуженно стал чемпионом

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев поделился мнением о чемпионстве «Зенита» в чемпионате России-2019/20.

— «Зенит» действительно демонстрировал самый эффективный футбол в России на протяжении всего сезона и заслуженно стал чемпионом. Символично получилось, что сине-бело-голубые завоевали золото, уверенно обыграв «Краснодар» — именно ту команду, которая составляла им на всех стадиях турнира наиболее серьезную конкуренцию. Возьмем технические данные: зенитовцы меньше всех пропустили и больше всех забили — причем серьезно опередив остальных. Это говорит о качестве состава. Есть опытная пара защитников Ракицкий-Иванович, активные фланги, неплохой вратарь, одна из лучших связок опорных полузащитников национальной лиги Барриос-Оздоев, очень талантливый фланговый игрок Малком. Конечно, Жирков, который, несмотря на возраст, демонстрирует опыт, класс и высокую работоспособность. И, естественно, атака — Дзюба и Азмун лидируют по забитым голам и по системе «гол+пас». Важно, что состав «Зенита» был стабилен. Девять позиций оставались практически неизменными — что-то корректировалось только в случае травм или дисквалификаций. А на одной-двух была ротация. Так складывается стабильный ансамбль, который обеспечивает результат.

Помимо прочего, петербуржцы заслужили это чемпионство ответственным отношением к делу. Обратите внимание: когда началась пандемия, многие клубы отпустили своих футболистов в другие страны и, по сути, не осуществляли контроль. А у «Зенита» ни один игрок никуда не уехал. Хотя, казалось бы, можно было отпустить иностранцев, учитывая большой очковый отрыв. И после выхода из самоизоляции именно «Зенит» уделял наибольшее внимание соблюдению мер безопасности. То есть клуб проявил очень высокий профессионализм — и в итоге занял не только первое место. Складывается впечатление, что «Зенит» учел все мелочи и нюансы, подошел к рестарту в оптимальном функциональном состоянии — и заслуженно получил 100-процентный результат в играх.