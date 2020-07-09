РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Зенит» эффектно отпраздновал чемпионство в Петербурге: Нева, болельщики, файеры

09:30
Игроки «Зенита» празднуют победу в чемпионате России. Фото ФК «Зенит»
Игроки «Зенита» празднуют победу в чемпионате России. Фото ФК «Зенит»
Теги:

«Зенит» в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовал видео празднования командой чемпионства в РПЛ. Петербурсгкий клуб завоевал золотые медали Тинькофф-Чемпионата России за четыре тура до окончания турнира.

Команда проехалась на автобусе по городу и остановилась на одном из причалов, где праздновала победу с болельщиками. Футболисты в автобусе и большое количество болельщиков «Зенита», в том числе и на гидроскутерах, использовали файеры.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
7
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир