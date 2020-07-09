«Зенит» эффектно отпраздновал чемпионство в Петербурге: Нева, болельщики, файеры
09:30
«Зенит» в своем официальном Twitter-аккаунте опубликовал видео празднования командой чемпионства в РПЛ. Петербурсгкий клуб завоевал золотые медали Тинькофф-Чемпионата России за четыре тура до окончания турнира.
Команда проехалась на автобусе по городу и остановилась на одном из причалов, где праздновала победу с болельщиками. Футболисты в автобусе и большое количество болельщиков «Зенита», в том числе и на гидроскутерах, использовали файеры.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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