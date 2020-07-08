Чемпионат России, 27-й тур: расписание и трансляции всех матчей

27-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

7 июля, вторник

«Тамбов» — «Ахмат» — 1:2 (1:1)

Голы: Исмаэл, 20 — с пенальти (0:1). Мелкадзе, 34 — с пенальти (1:1). Визеу, 73 (1:2).

«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Рыбин (Кабахидзе, 63), Шляков, Таказов, Юрганов, Каплиенко (Филин, 68), Грицаенко, Килин (Калмыков, 78), Карасев (Федчук, 79), Мелкадзе.

«Ахмат»: Городов, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Иванов, Глушаков, Швец, Харин, Исмаэл, Визеу (Ильин, 74).

Предупреждения: Грицаенко, 20. Исмаэл, 45. Швец, 52. Нижич, 63. Глушаков, 80. Таказов, 82. Городов, 90. Мелкадзе, 90.

Судьи: Иванов. Березнев, Усачев (все — Ростов-на-Дону).

ВАР: Карасев. Мурашов (оба — Москва).

7 июля. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород»

«Арсенал» — «Крылья Советов» — 2:4 (1:1)

Голы: Денисов, 8 (1:0). Лысцов, 38 (1:1). Попович, 57 (1:2). Глушенков, 62 (1:3). Радонич, 68 (1:4). Луценко, 79 (2:4).

«Арсенал»: Шамов, Денисов, Беляев, Довбня, Горбатенко (Пантелеев, 87), Ткачев (Чаушич, 46), Костадинов (К.Кангва, 75), Ломовицкий, Хлусевич, Луценко, Лесовой (Э.Кангва, 75).

«Крылья Советов»: Фролов, Чичерин, Лысцов, Чернов, Гацкан, Комбаров, Кабутов (Тюрин, 84), Тимофеев, Зиньковский (Молчанов, 84), Глушенков (Радонич, 63), Попович (Антон, 90).

Предупреждения: Чичерин, 11. Тимофеев, 19. Комбаров, 32. Лысцов, 41. Лесовой, 42. Костадинов, 50. Чаушич, 56. Чернов, 83.

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Сейфетдинов (Казань), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Матюнин. Елеференко (оба — Москва).

7 июля. Тула. Стадион «Арсенал».

8 июля, среда

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Сочи» — 2:1 (1:1)

Голы: А.Заболотный, 5 (0:1). Малком, 33 (1:1). Азмун, 77 (2:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Смольников (Караваев, 65), Ракицкий, Осорио, Жирков, Сутормин (Ерохин, 87), Мусаев (Дуглас Сантос, 45), Барриос, Дзюба, Дриусси (Азмун, 65), Малком (Ригони, 87).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Заика, Мевля, Набиуллин, Миладинович, Бурмистров, А.Заболотный (Карапетян, 80), Кокорин, Полоз (Боковой, 68).

Предупреждения: Дзюба, 2. Мусаев, 4. А.Заболотный, 6. Цаллагов, 26. Полоз, 42.

Судьи: Турбин (Дмитров). Березнов, Калугин (оба — Москва).

ВАР: Мешков (Дмитров). Сафьян (Москва).

8 июля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

«Оренбург» — ЦСКА — 0:4 (0:1)

Голы: Чалов, 32 (0:1). Влашич, 59 (0:2). Щенников, 78 (0:3). Обляков, 90+4 (0:4).

«Оренбург»: Климович, Сиваков, Малых, Терехов, Шахов (Бидловский, 64), Зотов, Черных (Шкофлек, 46), Кулишев, Липовой, Чуканов (Криворучко, 80), Фамейе.

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Карпов, 83), Щенников, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Влашич (Тикнизян, 82), Обляков, Марадишвили (Кучаев, 54), Сигурдссон (Бистрович, 54), Чалов (Бийол, 72).

Предупреждения: Фамейе, 25. Дивеев, 47. Кулишев, 51. Набабкин, 57. Криворучко, 84. Терехов, 90+1.

Судьи: Сухой (Люберцы). Веретешкин (Санкт-Петербург), Жвакин (Ленинградская область).

ВАР: Кукуян (Сочи). Болотенков (Москва).

8 июля. Оренбург. Стадион «Газовик»

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (1:1)

Голы: Понсе, 38 (1:0). Ал.Миранчук, 43 — с пенальти (1:1).

«Спартак» (Москва): Максименко, Джикия, Маслов, Гапонов, Рассказов (Ещенко, 90+2), Умяров, Крал, Бакаев (Соболев, 79), Айртон, Ларссон, Понсе (Мирзов, 90+2).

«Локомотив» (Москва): Коченков, Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Жоау Мариу, Куликов (Жемалетдинов, 46), Ант.Миранчук (Рыбчинский, 89), Ал.Миранчук, Магкеев, Эдер.

Предупреждения: Рыбус, 3. Куликов, 8. Понсе, 13. Магкеев, 27. Бакаев, 45+1. Джикия, 90.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Аверьянов, Кобзев (оба — Москва).

ВАР: Левников (Санкт-Петербург). Шаламберидзе (Москва).

8 июля. Москва. Стадион «Открытие Арена».

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Уфа» — 1:2 (1:0)

Голы: Хаджикадунич, 27 (1:0). Фомин, 69 — с пенальти (1:1). Кротов, 75 (1:2).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев, Попов (Логашов, 70), Ионов, Байрамян (Глебов, 70), Норманн, Шомуродов (Прошляков, 84), Зайнутдинов (Саплинов, 81).

«Уфа»: Беленов, Аликин, Сухов (Урунов, 63), Никитин, Круговой, Табидзе, Алиев, Фомин, Голубев, Гиоргобиани (Кротов, 62), Агаларов (Козлов, 64).

Предупреждения: Попов, 45+1. Табидзе, 61. Байрамян, 67. Глебов, 83. Алиев, 85. Норманн, 86. Прошляков, 89. Логашов, 90.

Судьи: Еськов (Москва). Демешко (Химки), Назаров (Невинномысск).

ВАР: Волошин (Смоленск). Мосякин (Москва).

8 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

9 июля, четверг

«Урал» — «Динамо»

Видеотрансляция игры — на сайте Матч ТВ. Начало —17:00.

«Рубин» — «Краснодар»

Видеотрансляция игры — на сайте Матч ТВ. Начало —20:30.