«Вы навсегда в моем сердце». Халк поздравил «Зенит» с чемпионством

Бывший форвард «Зенита» Халк, выступающий за «Шанхай СИПГ», поздравил петербургский клуб с победой в чемпионате России.

— Дорогая зенитовская семья! Отсюда, из Китая, шлю вам поздравления со вторым чемпионством подряд, — сказал Халк на видео «Зенита» в Twitter. — Привет всем болельщикам «Зенита», вы навсегда в моем сердце. Мы вместе.

— Давай, «Зенит»! «Зенит» — чемпион! — добавил Халк на русском.