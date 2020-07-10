«Вы навсегда в моем сердце». Халк поздравил «Зенит» с чемпионством
10 июля 2020, 15:22
Бывший форвард «Зенита» Халк, выступающий за «Шанхай СИПГ», поздравил петербургский клуб с победой в чемпионате России.
— Дорогая зенитовская семья! Отсюда, из Китая, шлю вам поздравления со вторым чемпионством подряд, — сказал Халк на видео «Зенита» в Twitter. — Привет всем болельщикам «Зенита», вы навсегда в моем сердце. Мы вместе.
— Давай, «Зенит»! «Зенит» — чемпион! — добавил Халк на русском.
Халк поздравил «Зенит» со вторым подряд титулом чемпиона России ?? pic.twitter.com/PWAzRnUrx3— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) July 10, 2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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