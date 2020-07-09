Чемпионский парад «Зенита» глазами Артема Дзюбы: танцы под Шнура и файеры на набережной
09:55
Звезда клуба и главный бомбардир «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram ряд сториз с празднования чемпионства командой. Петербурсгкий клуб завоевал золотые медали Тинькофф-Чемпионата России за четыре тура до окончания турнира.
Футболисты танцевали под песни группы «Ленинград» и жгли файеры, однако под конец празднования, уже на набережной, пошел дождь.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион
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