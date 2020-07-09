РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Чемпионский парад «Зенита» глазами Артема Дзюбы: танцы под Шнура и файеры на набережной

09:55
Артем Дзюба во время чемпионского парада «Зенита». Фото Instagram
Артем Дзюба во время чемпионского парада «Зенита». Фото Instagram
Теги:

Звезда клуба и главный бомбардир «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в своем Instagram ряд сториз с празднования чемпионства командой. Петербурсгкий клуб завоевал золотые медали Тинькофф-Чемпионата России за четыре тура до окончания турнира.

Футболисты танцевали под песни группы «Ленинград» и жгли файеры, однако под конец празднования, уже на набережной, пошел дождь.

Дзюба спел несколько кричалок с одноклубником Сердаром Азмуном, и добавил, что «С Сердаром все хорошо, не волнуйтесь».

Файер-шоу от болельщиков и последующий чемпионский салют:

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
14
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир