Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:13

Божович назвал лучшего тренера года в РПЛ: «Он молодой, но достаточно опытный»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер Миодраг Божович высказался о лучшем тренере 2023 года в РПЛ.

«Ивич молодец! Нелегко в России занять первое место, когда есть «Зенит». Ивич проделал хорошую работу. Не удивлен, что именно он обыграл бразильцев Семака на данном отрезке чемпионата. Он молодой тренер, но достаточно опытный. В Сербии следят за его успехами, положительно о нем отзываются. Сейчас Ивич — один из самых обсуждаемых тренеров в нашей стране», — приводит слова Божовича Sport24.

«Краснодар» с 38 очками после 18-ти туров занимает первое место в РПЛ и опережает идущий вторым «Зенит» на два очка.

Источник: Sport24
ФК Зенит
ФК Краснодар
Владимир Ивич
Миодраг Божович
1
0
Читайте также
«Я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России». Он тренировал Роналдо, «Зенит» и выиграл 35 трофеев
Relevo: в испанском антидопинговом агентстве скрывали положительные допинг-пробы спортсменов
В СМИ рассказали о расстреле отступающих солдат ВСУ украинским заградотрядом
Число жертв террористической атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 22
Селедка под шубой: какими слоями выкладывать, рецепты и подачи
В Белгород по поручению Путина вылетела бригада Минздрава во главе с Мурашко
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: основные новости и трансферы в перерыве чемпионата
Источник: хавбека «Зенита» Барриоса предложили «Бока Хуниорс»
«Барселона» хочет Гринвуда, Николич может вернуться в РПЛ, «Челси» расстается с воспитанником
Деменко рассказал, какие события в российском футболе с наибольшим интересом ждет в новом году
Шавло назвал «Сочи» и «Спартак» разочарованием 2023 года
Божович: «Футболист года в РПЛ — Сперцян. Что тут думать?!»
Ловчев: «Ждем новых имен и команд, которые бы бросили в 2024 году вызов «Зениту»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кафанов: «Карпин не перегорел. Видно, что он работает с большой мотивацией»

Камоцци назвал главные открытия РПЛ в 2023 году: «Они проводят отличный чемпионат»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости