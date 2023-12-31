Камоцци назвал главные открытия РПЛ в 2023 году: «Они проводят отличный чемпионат»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал главные открытия 2023 года в РПЛ.

«Краснодар» и Эдуард Сперцян — главные открытия этого года в РПЛ. Они пока проводят отличный чемпионат», — приводит слова Камоцци Sport24.

«Краснодар» после 18 туров лидирует в турнирной таблице, опережая «Зенит» на 2 очка. Полузащитник «быков» Эдуард Сперцян в текущем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, забил 8 голов и сделал 4 результативные передачи.