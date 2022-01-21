Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 10:35

Тренер ЦСКА по физподготовке: «У нас отличное взаимопонимание с Алексеем Березуцким»

Тренер ЦСКА по физподготовке рассказал о коммуникации с Алексеем Березуцким
Карен Саркисян
Корреспондент

Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс рассказал, как выстроена его коммуникация с главным тренером команды Алексеем Березуцким.

«У нас отличное взаимопонимание с Алексеем Березуцким, — приводит слова Морганса пресс-служба ЦСКА. — Мне очень повело, что Алексей говорит по-английски и делает это несравненно лучше, чем я говорю по-русски. Также в ЦСКА есть переводчик Максим Головлев, который великолепно помогает мне общаться со всеми представителями тренерского штаба и персоналом. Максим — мой голос, он очень облегчает мне задачу. В целом здорово, что немало людей в команде на том или ином уровне владеет английским. Сам я раз в неделю беру уроки русского языка, чтобы совершенствоваться и со своей стороны тоже улучшать коммуникацию. У главного тренера есть свои правила и требования, свое видение ситуации, и я очень рад работать с ним».

С 12 до 24 января ЦСКА проводит первый тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. В последний день сборов армейцы сыграют с «Дюделанжем» в рамках товарищеского матча. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. После игры красно-синим будет предоставлено три выходных.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Источник: https://telegra.ph/Rajland-Morgans-80-ili-90-procentov-nashih-uprazhnenij--s-myachom-myach-yavlyaetsya-estestvennym-motivatorom-dlya-futbolistov-01-20
Алексей Березуцкий
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Лук: польза и вред. Как выбрать и хранить?
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Экс-менеджер «Динамо» Орещук назвал два преимущества «Зенита» перед другими клубами в России
«Милану» предложили купить Азмуна у «Зенита»
«Локомотив» подпишет форварда «Монако», Мелкадзе согласовал контракт с «Сочи», «Астон Вилла» хочет Суареса
«С Кокориным на связи, но темы его перехода в «Химки» нет. А контракт с Жирковым — формальность». Большое интервью Владимира Габулова
Агент: «Юри Алберто нравится проект «Зенита». Но официального предложения не было»
«Да пусть ловят свой хайп! Но только без меня. Ищите позитив в нашем футболе!» Легендарному Трахтенбергу — 74
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Габулов прокомментировал статус сына бизнесмена Туфана Садыгова в «Химках»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости