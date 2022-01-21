Тренер ЦСКА по физподготовке: «У нас отличное взаимопонимание с Алексеем Березуцким»

Тренер ЦСКА по физподготовке Райланд Морганс рассказал, как выстроена его коммуникация с главным тренером команды Алексеем Березуцким.

«У нас отличное взаимопонимание с Алексеем Березуцким, — приводит слова Морганса пресс-служба ЦСКА. — Мне очень повело, что Алексей говорит по-английски и делает это несравненно лучше, чем я говорю по-русски. Также в ЦСКА есть переводчик Максим Головлев, который великолепно помогает мне общаться со всеми представителями тренерского штаба и персоналом. Максим — мой голос, он очень облегчает мне задачу. В целом здорово, что немало людей в команде на том или ином уровне владеет английским. Сам я раз в неделю беру уроки русского языка, чтобы совершенствоваться и со своей стороны тоже улучшать коммуникацию. У главного тренера есть свои правила и требования, свое видение ситуации, и я очень рад работать с ним».

С 12 до 24 января ЦСКА проводит первый тренировочный сбор в испанском Кампоаморе. В последний день сборов армейцы сыграют с «Дюделанжем» в рамках товарищеского матча. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени. После игры красно-синим будет предоставлено три выходных.

После 18 туров Тинькофф РПЛ ЦСКА набрал 30 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.