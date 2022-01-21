Габулов прокомментировал статус сына бизнесмена Туфана Садыгова в «Химках»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» объяснил, какой статус в команде у Ильи Садыгова, который является сыном бизнесмена Туфана Садыгова.

— «Химкам» помогал и помогает бизнесмен Туфан Садыгов, его сын Илья в составе вашей команды, что порождает массу слухов. Как думаете, ситуация может давить на тренера?

— Это молодой футболист, который имеет возможность проявить себя в «Химках». Но никакого специального статуса у него нет — тот же, что у всех остальных ребят. Все зависит от Ильи. Если он будет конкурентоспособен, станет раскрывать свои лучшие качества, то может претендовать на место в составе. А если за период сборов этого не случится, то для развития Ильи мы будем рассматривать возможности аренды.