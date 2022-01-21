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Сегодня, 10:30

Габулов прокомментировал статус сына бизнесмена Туфана Садыгова в «Химках»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов в интервью «СЭ» объяснил, какой статус в команде у Ильи Садыгова, который является сыном бизнесмена Туфана Садыгова.

Владимир Габулов. «С Кокориным на связи, но темы его перехода в «Химки» нет. А контракт с Жирковым — формальность». Большое интервью Владимира Габулова

— «Химкам» помогал и помогает бизнесмен Туфан Садыгов, его сын Илья в составе вашей команды, что порождает массу слухов. Как думаете, ситуация может давить на тренера?

— Это молодой футболист, который имеет возможность проявить себя в «Химках». Но никакого специального статуса у него нет — тот же, что у всех остальных ребят. Все зависит от Ильи. Если он будет конкурентоспособен, станет раскрывать свои лучшие качества, то может претендовать на место в составе. А если за период сборов этого не случится, то для развития Ильи мы будем рассматривать возможности аренды.

Владимир Габулов
Футбол
ФК Химки
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Ахмат – Уфа
 - : -
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Зенит – Рубин
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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