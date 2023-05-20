«Динамо» разгромило «Торпедо» в первом матче после отставки Йокановича

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«Динамо» в гостях обыграло «Торпедо» в матче 28-го тура РПЛ — 3:0.

Счет в матче открыл форвард бело-голубых Константин Тюкавин, который отличился на 2-й минуте матча.

На 45-й минуте встречи Ярослав Гладышев удвоил преимущество своей команды.

Хавбек «Динамо» Арсен Захарян довел счет до разгромного, отличившись на 53-й минуте.

«Динамо» поднимается на 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков за 28 матчей.

«Торпедо» занимает 16-ю строчку с 13 очками.