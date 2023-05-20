«Оренбург» — «Зенит»: хозяева вышли вперед

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович забил на 62-й минуте матча 28-го тура РПЛ с «Зенитом» — 2:1.

Полузащитник Габриэль Флорентин с углового навесил в центр штрафной, а Гойкович пробил головой и мяч от штанги влетел в сетку ворот.