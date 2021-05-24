Топ-клубы РПЛ предлагали проводить плей-офф для попадания в еврокубки

Президент Тинькофф РПЛ Сергей Прядкин рассказал о возможном проведении плей-офф для попадания в еврокубки.

«Позиция РПЛ однозначна: мы хотим гладкий чемпионат, все клубы это поддерживают. Нужно учитывать плотность международного и европейского календаря, погодные условия. Было предложение от ряда ведущих клубов касательно плей-офф еврокубков. Мы его не можем уместить после реформы Лиги чемпионов, у нас просто нет для этого окон. Если будет какая-то информация о действиях в этом направлении, обязательно ее до всех доведем», — сказал Прядкин.

Чемпионом России в прошедшем сезоне стал «Зенит». Серебряным призером стал «Спартак». Бронзовые медали получит «Локомотив».