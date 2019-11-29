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Тони Шуньич: «Возможно, из-за Лиги чемпионов на дерби «Локомотив» выйдет с меньшим запасом сил»

00:29
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Защитник «Динамо» Тони Шуньич перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Локомотива» сделал акцент на том, что красно-зеленые играли на неделе в Лиге чемпионов. Команда Юрия Семина во вторник уступила «Байеру» (0:2).

— Наверное, то, что совсем недавно «Локомотив» проводил матч в Лиге чемпионов, хорошо для нас, — цитируют «Известия» Шуньича. — Такие игры забирают у команды много сил и эмоций. Возможно, на дерби соперник выйдет с меньшим запасом сил. Нам нужно воспользоваться этим и попробовать взять очки.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/948516/sevastian-terletckii/dobavki-dziuba-forvard-obeshchaet-otvetit-fanatam-spartaka-na-pole

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