Тони Шуньич: «Новиков сказал, что у «Зенита» больше проблем возникает на дальней штанге»

Защитник «Динамо» Тони Шуньич подвел итоги матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:0).

— Эмоции переполняют, — приводит слова Шуньича официальный сайт клуба. — Конечно, на первом месте успех команды, но еще более приятно, что именно я забил гол и принес победу.

— Расскажите про гол. Как получилось забить?

— Тренер сказал мне, что у «Зенита» больше проблем возникает на дальней штанге. Поэтому Себа и Филипп должны были подавать туда. Получилось, что мяч прилетел ко мне. Я здорово ударил и забил.

— Пять ударов заблокировало «Динамо», а «Зенит» — ни одного. Как вам удалось нейтрализовать соперника?

— Очень сложно играть против «Зенита». Понятно, что они создают свои моменты. Нужно чуть-чуть удачи, фарта, чтобы выиграть такой матч. Я думаю, сегодня каждый игрок выложился на 100 процентов, и благодаря этому мы добились победы.

— Вам удалось справиться с лучшим игроком прошлого сезона Артемом Дзюбой. У вас была специальная тактика под него?

— Дзюбе нельзя давать спокойно принимать мяч. Когда он принимает его, а ты даешь ему время, он очень хорошо скидывает эти мячи. Старались играть близко к сопернику. В первом тайме я не совсем был доволен собой. Во втором уже наладил свою игру.