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Тикнизян о будущем Марадишвили: «Он не делится такими вещами. Знает, что я разболтаю»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Константин Марадишвили и Наир Тикнизян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника железнодорожников Константина Марадишвили в «Пари НН».

По информации «СЭ», «Локомотив» и «Пари НН» близки к соглашению об аренде полузащитника сроком на полгода.

— Марадишвили может перейти в «Пари НН». Как ты относишься к этому?

— Посмотрим, как будет на самом деле. Желаю своему хорошему другу и товарищу по команде всего самого наилучшего! Надеюсь, что у него с футбольной точки зрения получится себя реализовать. Для футболиста самое печальное, когда он не получат игровое время. Надеюсь, у него игровая практика появится.

— Не откроешь секрет? Может, Марадишвили что-то рассказал тебе?
— Он со мной такими вещами не делится. Знает, что я разболтаю.

В текущем сезоне Марадишвили провел 14 матчей во всех турнирах и забил один мяч.

Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
ФК Нижний Новгород
Константин Марадишвили
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
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