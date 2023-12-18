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Сегодня, 09:47

Тикнизян: «Хочется посетить США, Майами. Почему нет?»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал «СЭ» о желании посетить США.

— Ты посетил матч-звезд КХЛ и принял участие в матче FONBET Кубка России. Какие впечатления?

— Могу сравнить шоу матча-звезд FONBET Кубка России и КХЛ. На хоккее, в Санки-Петербурге, была космическая арена. Людей было побольше. Но в плане эмоций очень схоже — было весело и там и там. Такие шоу-мероприятия полезны для нашего спорта.

— На фотографии с матча-звезд КХЛ ты отметил местоположение как Майами.

— Это мой плоский юмор. На фотографии я был в пальто и черной водолазке — это разве одежда для Майами? Люди, которые дружат с юмором, поняли эту шутку. Себя я таким не считаю.

— Нет желания съездить в Майами как турист?

— Хочется, конечно, посетить США, Майами. У меня там есть хороший знакомый, который рассказывает о местной жизни. Посетить как турист. Почему бы нет?

В этом сезоне 24-летний Тикнизян провел 16 матчей в чемпионате России, в которых отметился 6 голами и 2 результативными передачами. Он выступает за «Локомотив» с 2021 года.

Наяир Тикнизян
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

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Александр Соболев

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Виктор Александров

Виктор Александров

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