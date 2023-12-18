Мажич больше всего доверяет Кукуяну, Шафееву, Сухому и Карасеву

По числу назначений в первой части чемпионата России-2023/24 уверенно лидирует Павел Кукуян. Департамент судейства РФС предоставил сочинцу возможность поработать на 21 игре в 18 турах. Девять раз он выполнял функции судьи, десять — видеоарбитра, а еще дважды — помощника видеоарбитра.

На две игры меньше у Алексея Сухого, для которого этот сезон, пожалуй, лучший в карьере. У него в общей сложности 19 встреч, из которых пять в качестве резервного, но десять — в роли арбитра.

Удивителен взлет Рафаэля Шафеева, которому в октябре исполнился 31 год. Милорад Мажич сделал ставку на своего ученика и из тура в тур дает ему назначения — всего их 17 (из них 10 — судьей). Столько же встреч у Сергея Карасева, но у него на одну больше в качестве арбитра.

Среди ассистентов наибольшее доверие у Александра Богданова, Максима Гаврилина, Алексея Лунева и Рустама Мухтарова — в общей сложности по 15 матчей в качестве помощников судей и ВАР.