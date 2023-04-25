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Терюшков не считает, что пиво не представляет угрозу общественному порядку на стадионах

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Депутат Государственной думы России Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что 26 апреля на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту обсудят вопрос возвращения продажи пива на стадионах.

«В Московском Дворце Молодежи можно купить шампанского и прямо в зале культурно принимать на грудь. Футбольные болельщики легко выдержат такие нагрузки, что по плечу культурным гуру. Пиво — это слабоалкогольный напиток, угроза общественной безопасности пива преувеличена. Скорее, пиво представляет угрозу сантиметрам в талии, но вряд ли общественному порядку. Разве что только очереди в уборную могут создать дискомфорт. Сотрудничество с производителями пенного напитка даст немалый доход клубам. Спонсорская система должна распространяться на все клубы и иметь прозрачный контроль целевых трат», — приводит слова Терюшкова Metaratings.ru.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.

Источник: https://metaratings.ru/news/teryushkov-pivo-predstavlyaet-ugrozu-santimetram-v-talii-no-vryad-li-obshestvennomu-poryadku-na-stadionakh-246030/
Футбол
РПЛ
Роман Терюшков
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
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Спартак

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