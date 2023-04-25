Терюшков не считает, что пиво не представляет угрозу общественному порядку на стадионах

Депутат Государственной думы России Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что 26 апреля на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту обсудят вопрос возвращения продажи пива на стадионах.

«В Московском Дворце Молодежи можно купить шампанского и прямо в зале культурно принимать на грудь. Футбольные болельщики легко выдержат такие нагрузки, что по плечу культурным гуру. Пиво — это слабоалкогольный напиток, угроза общественной безопасности пива преувеличена. Скорее, пиво представляет угрозу сантиметрам в талии, но вряд ли общественному порядку. Разве что только очереди в уборную могут создать дискомфорт. Сотрудничество с производителями пенного напитка даст немалый доход клубам. Спонсорская система должна распространяться на все клубы и иметь прозрачный контроль целевых трат», — приводит слова Терюшкова Metaratings.ru.

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.