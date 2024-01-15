Тюкавин заявил, что при плохих погодных условиях матчи РПЛ нужно переносить

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о матчах РПЛ при плохих погодных условиях. В конце 2023 года из-за обильного снегопада несколько игр чемпионата России прошли на заснеженных полях.

«Такие матчи нужно переносить. Жаль, что мы не выиграли в Воронеже, эти очки бы весной очень помогли», — цитирует форварда «РБ Спорт».

21-летний Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.