Тюкавин заявил, что при плохих погодных условиях матчи РПЛ нужно переносить
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин поделился мнением о матчах РПЛ при плохих погодных условиях. В конце 2023 года из-за обильного снегопада несколько игр чемпионата России прошли на заснеженных полях.
«Такие матчи нужно переносить. Жаль, что мы не выиграли в Воронеже, эти очки бы весной очень помогли», — цитирует форварда «РБ Спорт».
21-летний Тюкавин в сезоне-2023/24 забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.
Источник: РБ Спорт
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|35-17
|36
|
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|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
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|
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|
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|18
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|4
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|19
|
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|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
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|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
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|3
|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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