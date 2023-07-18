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Дмитрий Булыкин: «Я выступаю за привычные форматы чемпионата и Кубка России»

Алина Савинова
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном расширении РПЛ.

«Вполне можно сделать 18 коллективов, так как многие горят желанием пробиться в элитный дивизион. В таком случае предстоит проводить уже по 34 матча. Если сравнивать с сильнейшими первенствами Старого Света, абсолютно нормально. Там играет 18—20 команд. Увеличение количества встреч поможет выращивать кадры для сборной России, ведь больше воспитанников получат шанс. С другой стороны, повторюсь, выступаю за привычные форматы чемпионата и Кубка страны. Реформа последнего мне не понравилась», — цитирует Булыкина RT.

На данный момент в чемпионате России выступают 16 команд. Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1175922-bulykin-kubok-rossii-format
Дмитрий Булыкин
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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2
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
3
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
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 - : -
22.07 13:00
Урал – ЦСКА
 - : -
22.07 15:15
Пари НН – Зенит
 - : -
22.07 17:30
Локомотив – Рубин
 - : -
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Ахмат – Кр. Советов
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23.07 17:30
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