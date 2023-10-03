Радченко — о Кубке РПЛ: «Если все будет хорошо проанализировано, то надо пробовать»

Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал новость о возможном создании Кубка РПЛ.

«У нас многое хотят изменить в нашей лиге и турнирах в последнее время. Не знаю, идет это на пользу или нет, но у меня такое ощущение, что мы возвращаемся к истокам, как было раньше. Я согласен с тем, что пока не попробуешь что-то, прогнозировать очень сложно. Если сделан опрос у клубов, специалистов, тренеров и все хорошо проанализировано — то надо пробовать», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

3 октября сообщалось о четырех вариантах изменения формулы сезона в российском футболе. Один из них — создание Кубка РПЛ по окончании чемпионата страны с участием восьми лучших команд сезона (пять игровых слотов).