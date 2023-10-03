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Радченко — о Кубке РПЛ: «Если все будет хорошо проанализировано, то надо пробовать»

Алина Савинова
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Бывший нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал новость о возможном создании Кубка РПЛ.

«У нас многое хотят изменить в нашей лиге и турнирах в последнее время. Не знаю, идет это на пользу или нет, но у меня такое ощущение, что мы возвращаемся к истокам, как было раньше. Я согласен с тем, что пока не попробуешь что-то, прогнозировать очень сложно. Если сделан опрос у клубов, специалистов, тренеров и все хорошо проанализировано — то надо пробовать», — цитирует Радченко Metaratings.ru.

3 октября сообщалось о четырех вариантах изменения формулы сезона в российском футболе. Один из них — создание Кубка РПЛ по окончании чемпионата страны с участием восьми лучших команд сезона (пять игровых слотов).

Источник: https://metaratings.ru/news/radchenko-o-kubke-rpl-esli-vse-budet-proanalizirovano-i-oprosyat-kluby-to-nado-probovat-291003/
Дмитрий Радченко
Футбол
РПЛ
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
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7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

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