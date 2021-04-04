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«Тамбов» — ЦСКА: Влашич не смог реализовать четвертый пенальти в матче

17:55
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В матче «Тамбов» — ЦСКА был назначен четвертый пенальти. Однако на 64-й минуте его не реализовал нападающий армейцев Никола Влашич.

В ворота тамбовчан всего было назначено три пенальти. Первые два реализовали Влашич и Саломон Рондон.

У «Тамбова» 11-метровый исполнил Артем Архипов.

Счет в матче 2:1 в пользу армейцев.

Тамбов — ЦСКА

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