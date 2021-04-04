Газизов не исключил возможность возвращения Евсеева в «Уфу»
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал исключать возможного возвращения Вадима Евсеева на пост главного тренера клуба.
«Меня лично игроки об этом (возвращении Евсеева) не просили. Но в этой жизни все может быть», — сказал Газизов РИА Новости.
«Уфа» в субботу, 3 апреля, приняла отставку главного тренера Рашида Рахимова после поражения со счетом 0:4 от московского «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.
Евсеев работал главным тренером «Уфы» с марта 2019 года по октябрь 2020-го.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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