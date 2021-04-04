Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Газизов не исключил возможность возвращения Евсеева в «Уфу»

17:55
Шамиль Газизов. Фото Валерий Шахов
Шамиль Газизов. Фото Валерий Шахов
Теги:

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал исключать возможного возвращения Вадима Евсеева на пост главного тренера клуба.

«Меня лично игроки об этом (возвращении Евсеева) не просили. Но в этой жизни все может быть», — сказал Газизов РИА Новости.

«Уфа» в субботу, 3 апреля, приняла отставку главного тренера Рашида Рахимова после поражения со счетом 0:4 от московского «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

Евсеев работал главным тренером «Уфы» с марта 2019 года по октябрь 2020-го.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20210404/evseev-1604185660.html

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 24-й тур. «Ростов» — «Спартак» и другие матчи: расписание и результаты, новости и обзоры




Загрузка...