Газизов не исключил возможность возвращения Евсеева в «Уфу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов не стал исключать возможного возвращения Вадима Евсеева на пост главного тренера клуба.

«Меня лично игроки об этом (возвращении Евсеева) не просили. Но в этой жизни все может быть», — сказал Газизов РИА Новости.

«Уфа» в субботу, 3 апреля, приняла отставку главного тренера Рашида Рахимова после поражения со счетом 0:4 от московского «Динамо» в матче 24-го тура чемпионата России по футболу.

Евсеев работал главным тренером «Уфы» с марта 2019 года по октябрь 2020-го.