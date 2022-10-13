Талалаев рассказал о состоянии «Ахмата» на момент его отставки и высоко отозвался о Ташуеве

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал о состоянии «Ахмата» на момент его отставки и высоко отозвался о группе молодых футболистов команды и о своем преемнике в клубе из Грозного Сергее Ташуеве.

— И у Садуллаева, Олейникова, Карапузова и Фольмера благодаря их нестандартности не видно границ. Сегодня они не представляют собой такой ценности, как тот же Захарян, за которым уже сегодня гоняется «Челси». Но нам в «Ахмате» с генеральным и спортивным директорами удалось собрать этих ребят, которых назову второй волной. Они еще не такие дорогие, но если заиграют на том уровне, который дан им природой, тренерами, с ними работавшими, нашим пониманием (мы же собирали игроков под определенную концепцию), то в самом ближайшем будущем у нас появится группа футболистов, которая будет выделяться на общем фоне.

— Сергей Ташуев, приняв «Ахмат» после вас, сказал, что он хорошо подготовлен. Далеко не всегда доводится читать похвалы в адрес предшественника, чаще бывает наоборот.

— Я и сам всегда стараюсь поговорить с предшественником, хоть не всегда получается. А с Сергеем мы на протяжении этих двух с половиной лет находились в контакте, несколько раз встречались, общались, играли командами (в последние годы Ташуев возглавлял «Чайку» и белорусский «Шахтер» из Солигорска. — Прим. И.Р.).

Мне кажется, наш тренерский штаб вообще может быть горд за «Ахмат». Мы оставили команду в верхней восьмерке таблицы РПЛ, с поставленной игрой, с одним из самых агрессивных футболов в стране. По функциональным качествам мы по всем метрикам в первой пятерке, несмотря на то что комплектовались футболистами, соответствующими нашим возможностям, а не покупали многомиллионных готовых талантливых игроков, как тот же «Локомотив». Мы обычно берем сырые таланты и постепенно развиваем их способности. Особенно это касается «физики». Особая роль — у опытных ребят. Тот же Ризван Уциев у нас управлял всеми молодыми чеченскими ребятами, да и другой молодежью, и помогал тренерскому штабу двигаться вперед.

Словом, мы отдали команду-конфетку с поставленным футболом. И уверен, что отдали в хорошие руки. Ташуев — сильный специалист. У него очень своеобразный взгляд на футбол. Могу даже сказать, что лет 12-15 назад очень многое почерпнул у Сергея в общении и не стеснялся задавать ему вопросы, которые меня интересовали.

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