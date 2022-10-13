Талалаев рассказал о состоянии «Ахмата» на момент его отставки и высоко отозвался о Ташуеве
Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал о состоянии «Ахмата» на момент его отставки и высоко отозвался о группе молодых футболистов команды и о своем преемнике в клубе из Грозного Сергее Ташуеве.
— И у Садуллаева, Олейникова, Карапузова и Фольмера благодаря их нестандартности не видно границ. Сегодня они не представляют собой такой ценности, как тот же Захарян, за которым уже сегодня гоняется «Челси». Но нам в «Ахмате» с генеральным и спортивным директорами удалось собрать этих ребят, которых назову второй волной. Они еще не такие дорогие, но если заиграют на том уровне, который дан им природой, тренерами, с ними работавшими, нашим пониманием (мы же собирали игроков под определенную концепцию), то в самом ближайшем будущем у нас появится группа футболистов, которая будет выделяться на общем фоне.
— Сергей Ташуев, приняв «Ахмат» после вас, сказал, что он хорошо подготовлен. Далеко не всегда доводится читать похвалы в адрес предшественника, чаще бывает наоборот.
— Я и сам всегда стараюсь поговорить с предшественником, хоть не всегда получается. А с Сергеем мы на протяжении этих двух с половиной лет находились в контакте, несколько раз встречались, общались, играли командами (в последние годы Ташуев возглавлял «Чайку» и белорусский «Шахтер» из Солигорска. — Прим. И.Р.).
Мне кажется, наш тренерский штаб вообще может быть горд за «Ахмат». Мы оставили команду в верхней восьмерке таблицы РПЛ, с поставленной игрой, с одним из самых агрессивных футболов в стране. По функциональным качествам мы по всем метрикам в первой пятерке, несмотря на то что комплектовались футболистами, соответствующими нашим возможностям, а не покупали многомиллионных готовых талантливых игроков, как тот же «Локомотив». Мы обычно берем сырые таланты и постепенно развиваем их способности. Особенно это касается «физики». Особая роль — у опытных ребят. Тот же Ризван Уциев у нас управлял всеми молодыми чеченскими ребятами, да и другой молодежью, и помогал тренерскому штабу двигаться вперед.
Словом, мы отдали команду-конфетку с поставленным футболом. И уверен, что отдали в хорошие руки. Ташуев — сильный специалист. У него очень своеобразный взгляд на футбол. Могу даже сказать, что лет 12-15 назад очень многое почерпнул у Сергея в общении и не стеснялся задавать ему вопросы, которые меня интересовали.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|12
|9
|3
|0
|33-5
|30
|
2
|Ростов
|12
|7
|4
|1
|23-17
|25
|
3
|Спартак
|12
|8
|1
|3
|29-14
|25
|
4
|ЦСКА
|12
|7
|3
|2
|24-11
|24
|
5
|Краснодар
|12
|6
|3
|3
|23-17
|21
|
6
|Сочи
|12
|6
|2
|4
|22-20
|20
|
7
|Оренбург
|12
|6
|0
|6
|20-28
|18
|
8
|Ахмат
|12
|5
|2
|5
|18-19
|17
|
9
|Динамо
|12
|4
|5
|3
|18-14
|17
|
10
|Н. Новгород
|12
|3
|4
|5
|17-20
|13
|
11
|Кр. Советов
|12
|2
|5
|5
|12-19
|11
|
12
|Урал
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
13
|Факел
|12
|1
|7
|4
|16-23
|10
|
14
|Локомотив
|12
|2
|3
|7
|15-26
|9
|
15
|Химки
|12
|2
|2
|8
|13-23
|8
|
16
|Торпедо
|12
|1
|3
|8
|7-23
|6
|14.10
|19:30
|
Ростов – Урал
|- : -
|15.10
|14:00
|
Торпедо – Локомотив
|- : -
|15.10
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|15.10
|16:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|15.10
|19:30
|
Динамо – Оренбург
|- : -
|16.10
|14:00
|
Кр. Советов – Сочи
|- : -
|16.10
|16:30
|
Н. Новгород – Зенит
|- : -
|16.10
|20:00
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Кристиан Нобоа
Сочи
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|8
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|11
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Марк Мампасси
Локомотив
|7
|1
|1