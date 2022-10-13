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Сегодня, 13:45

Талалаев рассказал о состоянии «Ахмата» на момент его отставки и высоко отозвался о Ташуеве

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Андрей Талалаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал о состоянии «Ахмата» на момент его отставки и высоко отозвался о группе молодых футболистов команды и о своем преемнике в клубе из Грозного Сергее Ташуеве.

— И у Садуллаева, Олейникова, Карапузова и Фольмера благодаря их нестандартности не видно границ. Сегодня они не представляют собой такой ценности, как тот же Захарян, за которым уже сегодня гоняется «Челси». Но нам в «Ахмате» с генеральным и спортивным директорами удалось собрать этих ребят, которых назову второй волной. Они еще не такие дорогие, но если заиграют на том уровне, который дан им природой, тренерами, с ними работавшими, нашим пониманием (мы же собирали игроков под определенную концепцию), то в самом ближайшем будущем у нас появится группа футболистов, которая будет выделяться на общем фоне.

— Сергей Ташуев, приняв «Ахмат» после вас, сказал, что он хорошо подготовлен. Далеко не всегда доводится читать похвалы в адрес предшественника, чаще бывает наоборот.

— Я и сам всегда стараюсь поговорить с предшественником, хоть не всегда получается. А с Сергеем мы на протяжении этих двух с половиной лет находились в контакте, несколько раз встречались, общались, играли командами (в последние годы Ташуев возглавлял «Чайку» и белорусский «Шахтер» из Солигорска. — Прим. И.Р.).

Мне кажется, наш тренерский штаб вообще может быть горд за «Ахмат». Мы оставили команду в верхней восьмерке таблицы РПЛ, с поставленной игрой, с одним из самых агрессивных футболов в стране. По функциональным качествам мы по всем метрикам в первой пятерке, несмотря на то что комплектовались футболистами, соответствующими нашим возможностям, а не покупали многомиллионных готовых талантливых игроков, как тот же «Локомотив». Мы обычно берем сырые таланты и постепенно развиваем их способности. Особенно это касается «физики». Особая роль — у опытных ребят. Тот же Ризван Уциев у нас управлял всеми молодыми чеченскими ребятами, да и другой молодежью, и помогал тренерскому штабу двигаться вперед.

Словом, мы отдали команду-конфетку с поставленным футболом. И уверен, что отдали в хорошие руки. Ташуев — сильный специалист. У него очень своеобразный взгляд на футбол. Могу даже сказать, что лет 12-15 назад очень многое почерпнул у Сергея в общении и не стеснялся задавать ему вопросы, которые меня интересовали.

Полностью интервью Талалаева «СЭ» читайте здесь

Андрей Талалаев
ФК Ахмат
Сергей Ташуев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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