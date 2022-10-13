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Сегодня, 13:30

«Смолов читал Шекспира на английском». Талалаев рассказал о необычных увлечениях футболистов

Талалаев рассказал о необычных увлечениях футболистов, которые у него играли
Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в
Федор Смолов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев в интервью для программы «На троих с Рабинером», текстовую версию которого сегодня публикует «СЭ», рассказал о необычных увлечениях футболистов, игравших у него в разных командах.

— На протяжении всей жизни говорю, что мы недооцениваем интеллект и различные способности игроков, — сказал Талалаев. — Сказка о том, что «было у отца три сына: два умных, а третий футболист», давно ушла в прошлое. Говорил об этом еще по тем временам, когда играл сам. У нас в «Торпедо» были люди, которые в совершенстве говорили на французском — речь о тренере Владимире Белоусове. Из моего поколения Алексей Щиголев хорошо знает иврит.

Когда у меня была юношеская сборная 1990 года рождения с Дзагоевым, Смоловым, Шатовым, Гатаговым и другими, там были ребята, которые читали иностранную литературу в первоисточнике. Лично видел, как Федя Смолов читал Шекспира на английском! Так же и сейчас, в моей недавней команде. Антон Швец читает книги по психологии, которые под силу только продвинутым людям в этой области. Даже акмеологию уже начинает изучать. Что это, если не саморазвитие? Саша Трошечкин может побеседовать с вами на любую тему вплоть до живописи и фольклора определенных регионов. Так что не надо недооценивать уровень развития современных футболистов. Не говорю, что всех, но большинство.

Если брать молодых чеченских игроков, то два года назад Лечи Садуллаев не так реагировал на наши замечания и те управленческие методы, которые мы использовали. Но я провел в Чечне два года и четыре месяца, и за это время футболист сделал значительный шаг вперед. Ислам Альсултанов — очень развитый парень, по-английски говорит на уровне выше среднего.

13 октября Талалаев возглавил «Торпедо». Последним местом работы 50-летнего российского специалиста был «Ахмат», который он возглавлял с лета 2020 года. 11 сентября 2022-го он покинул грозненский клуб.

«Торпедо» с 6 очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Полностью интервью Талалаева «СЭ» читайте здесь

Андрей Талалаев
Федор Смолов
Футбол
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 3 0 33-5 30
2
 Ростов 12 7 4 1 23-17 25
3
 Спартак 12 8 1 3 29-14 25
4
 ЦСКА 12 7 3 2 24-11 24
5
 Краснодар 12 6 3 3 23-17 21
6
 Сочи 12 6 2 4 22-20 20
7
 Оренбург 12 6 0 6 20-28 18
8
 Ахмат 12 5 2 5 18-19 17
9
 Динамо 12 4 5 3 18-14 17
10
 Н. Новгород 12 3 4 5 17-20 13
11
 Кр. Советов 12 2 5 5 12-19 11
12
 Урал 12 3 1 8 11-22 10
13
 Факел 12 1 7 4 16-23 10
14
 Локомотив 12 2 3 7 15-26 9
15
 Химки 12 2 2 8 13-23 8
16
 Торпедо 12 1 3 8 7-23 6
Результаты / календарь
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30 тур
14.10 19:30
Ростов – Урал
 - : -
15.10 14:00
Торпедо – Локомотив
 - : -
15.10 14:00
Химки – Факел
 - : -
15.10 16:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
15.10 19:30
Динамо – Оренбург
 - : -
16.10 14:00
Кр. Советов – Сочи
 - : -
16.10 16:30
Н. Новгород – Зенит
 - : -
16.10 20:00
ЦСКА – Спартак
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

Сочи

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 8
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 11 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Марк Мампасси

Марк Мампасси

Локомотив

 7 1 1
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