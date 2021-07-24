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Сутормин: «Взял пенальти на себя у Азмуна, чтобы не получилось как в Уфе»

21:30
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Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (3:1).

— Вы вышли на замену вместе с Ерохиным и ваши голы решили исход матча. Как смотрелся гол партнера, поблагодарившего за филигранную передачу Ракицкого?

— А Александр Ерохин, в свою очередь, как всегда филигранно побежал и замкнул эту передачу (улыбается). Можно сказать, классический Сашин гол. Если вспомнить, он похожий здесь же в Химках забил. Я и команда, мы очень рады за Саню. Кстати, с «Локомотивом» ему для гола одно касание понадобилось, сейчас тоже одно. Скоро Саня вообще без касаний будет забивать (улыбается). А в целом мы с ним выходили усилить игру. Ничья нас, конечно, не устраивала. 

— Что скажете по поводу своего гола? 

— Дуглас Сантос закинул в штрафную, я побежал, был спиной к сопернику: тому надо было фолить, либо я выходил один на один. Соперник сфолил. Я взял пенальти на себя у Азмуна в этот раз, чтобы не получилось как в Уфе (улыбается). Забил, после чего логично довели игру до победы. Но вообще такой рядовой пенальти. Не очень понятно, почему защитники спорили, — цитирует Сутормина официальный сайт клуба.

В составе победителей отличились Сердар Азмун, Александр Ерохин и Сутормин, который реализовал пенальти.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-24-aleksey-sutormin-zabil-s-penalti-posle-chego-logichno-doveli-igru-do-pobedy.htm

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