В понедельник на Ютуб-канале «СЭ» пройдет лайв с обозревателями Сергеем Егоровым и Дмитрием Зеленовым.

Темы:

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-Анонс матча «Спартак» — «Арсенал»

Начинаем в 15:00 мск!