Судейство матча «Зенит» — ЦСКА, камбэк «Краснодара», Палыч барахлит. Live «СЭ»!
12:42
В понедельник на Ютуб-канале «СЭ» пройдет лайв с обозревателями Сергеем Егоровым и Дмитрием Зеленовым.
Темы:
-Все лидеры теряют очки, шанс «Спартака»?
-Почему Вилков так судит?
-Во имя чего Карпин «слил» кубок?
-Анонс матча «Спартак» — «Арсенал»
Начинаем в 15:00 мск!
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«Зенит» выиграл первый круг. А кто победит в чемпионате-2019/20?
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи
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