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Судейство матча «Зенит» — ЦСКА, камбэк «Краснодара», Палыч барахлит. Live «СЭ»!

12:42
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В понедельник на Ютуб-канале «СЭ» пройдет лайв с обозревателями Сергеем Егоровым и Дмитрием Зеленовым.

Темы:

-Все лидеры теряют очки, шанс «Спартака»?

-Почему Вилков так судит?

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-Анонс матча «Спартак» — «Арсенал»

Начинаем в 15:00 мск!

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА, битва юга и другие матчи




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