Стало известно место проведение зимних сборов «Ахмата»

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев рассказал «СЭ» о планах команды на зимнее межсезонье.

«Все три сбора «Ахмат» проведет в Турции, в Белеке. Мы не будем принимать участие в товарищеских турнирах, у нас будут только контрольные матчи. Тренерский штаб расписал график контрольных игр, начальник команды сейчас занимается их организацией», — сказал Газзаев «СЭ».

После 14 туров «Ахмат» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.