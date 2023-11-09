Ретро-матч «Локомотив» — ЦСКА пройдет 19 ноября в Москве

Легенды «Локомотива» и ЦСКА проведут ретро-матч. Товарищеска игра пройдет 19 ноября на «РЖД Арене» в Москве.

Пресс-служба РФС сообщает, что участие в матче примут Дмитрий Лоськов, Сергей Игнашевич, Вадим Евсеев, Юрий Жирков, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Сычев, Элвер Рахимич и другие.

Тренерами команда будут Юрий Семин и Валерий Газзаев.