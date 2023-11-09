Кордоба шестой раз подряд стал лучшим игроком «Краснодара» по мнению болельщиков

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим игроком команды по итогам октября по версии болельщиков клуба. Форвард завоевывает эту награду в шестой раз подряд.

В опросе Кордоба набрал 36,25 процента голосов респондентов. Второе место занял Хуниор Алонсо (12,83 процента), третьим стал Александр Черников (11,56 процента). Колумбиец побеждает в голосовании с апреля 2023 года.

В октябре 30-летний футболист провел за «Краснодар» четыре матча во всех турнирах и забил три мяча.