Цорн высказался о 17-часовой поездке на поезде перед матчем с «Ростовом»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» прокомментировал 17-часвую поездку на поезде на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (4:1). По его словам, не стоит связывать долгую дорогу с неудачной игрой московского клуба.

— Сказалось ли на результате матча, что «Локомотив» добирался в Ростов 17 часов на поезде?

—17 часов в поезде — это для кого-то может быть тяжело, но не стоит искать в этой поездке причины плохой игры. У команды было достаточно возможностей подготовиться к матчу, мы заранее знали, что поедем на поезде.

— У вас впереди матч с «Краснодаром». Как планируете добираться, если аэропорт не откроют?

— У нас впереди — «Сочи», «Нижний Новгород» и «Зенит». Только потом «Краснодар». Пока вопрос с логистикой этой игры обсуждать преждевременно.

— Карпин неоднократно заявлял, что спортивный принцип в РПЛ нарушен. «Ростову» и «Краснодару» чаще остальных приходится совершать длительные переезды. Вы согласны, что спортивный принцип в этом сезоне утерян?

— Всем клубам сейчас так или иначе приходится решать проблемы, которые со спортом никак не связаны. Но лучше играть так, чем вообще никак. Судя по последним результатам «Ростова» и «Краснодара», они хорошо справляются с трудностями.

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