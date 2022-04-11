Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 21:45

Цорн высказался о 17-часовой поездке на поезде перед матчем с «Ростовом»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Вильсон Изидор (с мячом).
Фото ФК «Локомотив»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» прокомментировал 17-часвую поездку на поезде на матч 24-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (4:1). По его словам, не стоит связывать долгую дорогу с неудачной игрой московского клуба.

— Сказалось ли на результате матча, что «Локомотив» добирался в Ростов 17 часов на поезде?

—17 часов в поезде — это для кого-то может быть тяжело, но не стоит искать в этой поездке причины плохой игры. У команды было достаточно возможностей подготовиться к матчу, мы заранее знали, что поедем на поезде.

— У вас впереди матч с «Краснодаром». Как планируете добираться, если аэропорт не откроют?

— У нас впереди — «Сочи», «Нижний Новгород» и «Зенит». Только потом «Краснодар». Пока вопрос с логистикой этой игры обсуждать преждевременно.

— Карпин неоднократно заявлял, что спортивный принцип в РПЛ нарушен. «Ростову» и «Краснодару» чаще остальных приходится совершать длительные переезды. Вы согласны, что спортивный принцип в этом сезоне утерян?

— Всем клубам сейчас так или иначе приходится решать проблемы, которые со спортом никак не связаны. Но лучше играть так, чем вообще никак. Судя по последним результатам «Ростова» и «Краснодара», они хорошо справляются с трудностями.

Полностью интервью с Томасом Цорном читайте на сайте «СЭ».

Томас Цорн. Кто виноват в разгроме от «Ростова»? Останутся ли в «Локо» Пашинин и Лоськов? Интервью Томаса Цорна

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Томас Цорн
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Я в депрессии! У нее очень красивые формы». Гимнастка Севастьянова устроила фурор на шоу в Африке
Теперь из Криштиану выжмут все! Роналду ударил ребенка-аутиста, и это ему может стоить очень дорого
Материалы сюжета: РПЛ, 24-й тур: «Ахмат» — «Зенит» и другие матчи
В «Локомотиве» рассказали, ждут ли штрафные санкции Тикнизяна за удаление в матче с «Ростовом»
Цорн объяснил причину разгрома «Локомотива» от «Ростова»
Кто виноват в разгроме от «Ростова»? Останутся ли в «Локо» Пашинин и Лоськов? Интервью Томаса Цорна
«Надо было доигрывать сезон с Пашининым и Лоськовым». Ринат Билялетдинов — об игре «Локомотива»
В «Химках» рассказали о состоянии здоровья Мирзова
Игнатов рассказал о том, как в «Спартаке» относятся к слухам о возможном вылете команды
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цорн объяснил причину разгрома «Локомотива» от «Ростова»

В «Локомотиве» рассказали, какие должности в клубе были предложены Лоськову и Пашинину
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости