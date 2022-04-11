Цорн объяснил причину разгрома «Локомотива» от «Ростова»
Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» заявил, что «Ростов» был лучше московской команды в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (4:1).
— «Ростов» был лучше нас в этом матче. Поражение обидное, но по делу. Надо отдать должное команде Валерия Карпина, поздравляю их. Что касается нас, то мы сыграли откровенно плохо, понимаем это. Анализируем причины такого выступления и будем работать над ошибками. Счет говорит сам за себя, у нас мало что получалось.
— По предыдущим матчам казалось, что в игре и результатах «Локомотива» есть прогресс. Почему «Локомотив» так нестабилен?
— Мы действительно пока нестабильны. Хорошие игры чередуем со слабыми. Причина нестабильности в том, что произошло много изменений, в том числе сильное омоложение основы. Мы сделали это намеренно с целью дальнейшего развития. Изменения принесут результаты, но это не случится за один день.
Посмотрите на Даниила Худякова — он выдал серию отличных матчей. Из-за травмы Гильерме он уже сейчас на высоком уровне играет без замен, но ему всего 18 лет. Понятно, что в каких-то моментах ему пока не хватает опыта. В защите — 19-летний Мампасси, которого изначально брали на вырост. Был Пабло, на которого делали определенную ставку. И так во всех линиях. Молодые игроки придут к стабильности, в том числе через ошибки и такие поражения.
Наши лидеры тоже не смогли переломить ситуацию на поле. «Ростов» был активнее в борьбе, играл с большей конкретикой в атаке. Надеюсь, мы увидим от команды в следующих играх правильную реакцию на такое поражение.
— Вы часто говорите про молодой состав, но у «Ростова» сейчас играют ребята из дубля, уехали почти все легионеры. Какое может быть оправдание в разгроме от такого соперника?
— Никто не ищет оправданий, команда провела плохой матч. «Ростов» — молодцы, отлично справляются с трудностями, показывают хороший футбол и результаты.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0