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Цорн объяснил причину разгрома «Локомотива» от «Ростова»

Цорн считает, что «Локомотив» играл откровенно плохо в матче РПЛ с «Ростовом»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Томас Цорн.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» заявил, что «Ростов» был лучше московской команды в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (4:1).

— «Ростов» был лучше нас в этом матче. Поражение обидное, но по делу. Надо отдать должное команде Валерия Карпина, поздравляю их. Что касается нас, то мы сыграли откровенно плохо, понимаем это. Анализируем причины такого выступления и будем работать над ошибками. Счет говорит сам за себя, у нас мало что получалось.

— По предыдущим матчам казалось, что в игре и результатах «Локомотива» есть прогресс. Почему «Локомотив» так нестабилен?

— Мы действительно пока нестабильны. Хорошие игры чередуем со слабыми. Причина нестабильности в том, что произошло много изменений, в том числе сильное омоложение основы. Мы сделали это намеренно с целью дальнейшего развития. Изменения принесут результаты, но это не случится за один день.

10.04.2022 | Ростов — Локомотив

Посмотрите на Даниила Худякова — он выдал серию отличных матчей. Из-за травмы Гильерме он уже сейчас на высоком уровне играет без замен, но ему всего 18 лет. Понятно, что в каких-то моментах ему пока не хватает опыта. В защите — 19-летний Мампасси, которого изначально брали на вырост. Был Пабло, на которого делали определенную ставку. И так во всех линиях. Молодые игроки придут к стабильности, в том числе через ошибки и такие поражения.

Наши лидеры тоже не смогли переломить ситуацию на поле. «Ростов» был активнее в борьбе, играл с большей конкретикой в атаке. Надеюсь, мы увидим от команды в следующих играх правильную реакцию на такое поражение.

— Вы часто говорите про молодой состав, но у «Ростова» сейчас играют ребята из дубля, уехали почти все легионеры. Какое может быть оправдание в разгроме от такого соперника?

— Никто не ищет оправданий, команда провела плохой матч. «Ростов» — молодцы, отлично справляются с трудностями, показывают хороший футбол и результаты.

Полностью интервью с Томасом Цорном читайте на сайте «СЭ».

Томас Цорн. Кто виноват в разгроме от «Ростова»? Останутся ли в «Локо» Пашинин и Лоськов? Интервью Томаса Цорна
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
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