Цорн объяснил причину разгрома «Локомотива» от «Ростова»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн в интервью «СЭ» заявил, что «Ростов» был лучше московской команды в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ (4:1).

— «Ростов» был лучше нас в этом матче. Поражение обидное, но по делу. Надо отдать должное команде Валерия Карпина, поздравляю их. Что касается нас, то мы сыграли откровенно плохо, понимаем это. Анализируем причины такого выступления и будем работать над ошибками. Счет говорит сам за себя, у нас мало что получалось.

— По предыдущим матчам казалось, что в игре и результатах «Локомотива» есть прогресс. Почему «Локомотив» так нестабилен?

— Мы действительно пока нестабильны. Хорошие игры чередуем со слабыми. Причина нестабильности в том, что произошло много изменений, в том числе сильное омоложение основы. Мы сделали это намеренно с целью дальнейшего развития. Изменения принесут результаты, но это не случится за один день.

Посмотрите на Даниила Худякова — он выдал серию отличных матчей. Из-за травмы Гильерме он уже сейчас на высоком уровне играет без замен, но ему всего 18 лет. Понятно, что в каких-то моментах ему пока не хватает опыта. В защите — 19-летний Мампасси, которого изначально брали на вырост. Был Пабло, на которого делали определенную ставку. И так во всех линиях. Молодые игроки придут к стабильности, в том числе через ошибки и такие поражения.

Наши лидеры тоже не смогли переломить ситуацию на поле. «Ростов» был активнее в борьбе, играл с большей конкретикой в атаке. Надеюсь, мы увидим от команды в следующих играх правильную реакцию на такое поражение.

— Вы часто говорите про молодой состав, но у «Ростова» сейчас играют ребята из дубля, уехали почти все легионеры. Какое может быть оправдание в разгроме от такого соперника?

— Никто не ищет оправданий, команда провела плохой матч. «Ростов» — молодцы, отлично справляются с трудностями, показывают хороший футбол и результаты.

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