В «Крыльях Советов» прокомментировали переход Чернова в «Спартак» и аренду Гапонова

В «Крыльях Советов» прокомментировали переход защитника Чернова в «Спартак»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход защитника Никиты Чернова в «Спартак», а также аренду защитника Ильи Гапонова.

«Переход Чернова и аренда Гапонова — два разных трансфера, — приводит слова Корниленко «Чемпионат». — У «Спартака» была возможность забрать Чернова зимой, и они этим воспользовались».

По словам спортивного директора, самарский клуб арендовал Гапонова с правом выкупа.

«Опция обязательного выкупа в соглашении не прописана», — подытожил он.

22 февраля «Спартак» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе Чернова в московский клуб. Защитник будет заявлен для участия во второй части сезона.

Гапонова перешел в самарский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.