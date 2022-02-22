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В «Крыльях Советов» прокомментировали переход Чернова в «Спартак» и аренду Гапонова

В «Крыльях Советов» прокомментировали переход защитника Чернова в «Спартак»
Карен Саркисян
Корреспондент

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал переход защитника Никиты Чернова в «Спартак», а также аренду защитника Ильи Гапонова.

«Переход Чернова и аренда Гапонова — два разных трансфера, — приводит слова Корниленко «Чемпионат». — У «Спартака» была возможность забрать Чернова зимой, и они этим воспользовались».

По словам спортивного директора, самарский клуб арендовал Гапонова с правом выкупа.

«Опция обязательного выкупа в соглашении не прописана», — подытожил он.

22 февраля «Спартак» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе Чернова в московский клуб. Защитник будет заявлен для участия во второй части сезона.

Гапонова перешел в самарский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4619863-v-krylyah-prokommentirovali-perehod-chernova-v-spartak-i-transfer-gaponova.html
Илья Гапонов
Никита Чернов
Сергей Корниленко
Футбол
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ФК Крылья Советов (Самара)
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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 - : -
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