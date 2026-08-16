«Балтика» — «Спартак»: Угальде открыл счет с передачи Даку

«Спартак» вышел вперед в матче против «Балтики» в 4-м туре РПЛ — 1:0.

На 20-й минуте Манфред Угальде забил с передачи новичка

«СЭ» ведет текстовую трансляцию встречи.