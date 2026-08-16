Мостовой не считает Соболева сильнее Тюкавина: «Костя в «Зените» или в «Краснодаре» тоже забивал бы»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» сравнил игру форвардов Александра Соболева и Константина Тюкавина.

«У нас «Зенит» стоит особняком. Все там стараются прогрессировать. Если Тюкавина отдать в «Зенит» или «Краснодар», он там тоже будет забивать. Там сильные иностранные партнеры. Конечно, игрок будет забивать в этих клубах. Низкая результативность Тюкавина — это скорее говорит об уровне «Динамо». Что сделал Соболев, кроме забитого пенальти? Во втором голе ему шикарную передачу отдал Глушенков. Кого-то обыграл Соболев? Пробил разве еще? У него моментов-то больше не было. А почему он с «Родиной» не забил? Потому что пенальти не было. Со «Спартаком» он тоже до одиннадцатиметрового ничего не сделал. Он в той игре забил с пенальти, который нигде бы никогда не назначили», — сказал Мостовой «СЭ».

Нападающий «Зенита» Александр Соболев в четырех матчах РПЛ сезона-2026/27 забил 4 гола. Форвард «Динамо» Константин Тюкавин не забивал в этом сезоне.